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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБлокировка иммунных клеток помогает бороться с меланомой
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Блокировка иммунных клеток помогает бороться с меланомой


Блокировка иммунных клеток помогает бороться с меланомой
Фото: AmericaRU.com
Специалисты Центра рака при Университете Северной Каролины использовали свои знания о редком наследственном аутоиммунном заболевании, чтобы найти способ защитить организм от меланомы. Ученые сообщили о потенциальном новом способе борьбы с меланомой, который осуществляется путем блокировки иммунной системы.

Исследователи обнаружили, что «торможение» клеток иммунной системы помогает уменьшить раковые опухоли и продлить выживаемость больных. «У нас есть иммунные клетки, называемые Т-клетками, которые действительно хорошо уничтожают раковые клетки, но также и здоровые, что вызывает аутоиммунные заболевания. Мы выявили способ, как избавиться от ингибирования и бороться только лишь с раковыми клетками», - говорит старший автор исследования Морин Су (Maureen Su).

По оценкам Американского общества рака, в этом году в США будет диагностировано более 87 тысяч случаев меланомы. Меланома составляет лишь около одного процента случаев рака кожи, но составляет значительную часть смертей от рака кожи.
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