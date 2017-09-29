Блокировка иммунных клеток помогает бороться с меланомой

Фото: AmericaRU.com
Исследователи обнаружили, что «торможение» клеток иммунной системы помогает уменьшить раковые опухоли и продлить выживаемость больных. «У нас есть иммунные клетки, называемые Т-клетками, которые действительно хорошо уничтожают раковые клетки, но также и здоровые, что вызывает аутоиммунные заболевания. Мы выявили способ, как избавиться от ингибирования и бороться только лишь с раковыми клетками», - говорит старший автор исследования Морин Су (Maureen Su).
По оценкам Американского общества рака, в этом году в США будет диагностировано более 87 тысяч случаев меланомы. Меланома составляет лишь около одного процента случаев рака кожи, но составляет значительную часть смертей от рака кожи.
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