Полиция объявила в розыск вооруженного и опасного убийцу-стрелка

Фото: AmericaRU.com
Карпентера, который убил Джошуа Митчелла (Joshua Mitchell), полиция объявила в розыск, предупредив, что он вооружен и опасен. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступление в 21:45, среагировав на вызов о стрельбе. Они обнаружили истекающего кровью Митчелла и вызвали скорую помощь. Потерпевший скончался в больнице.
По словам полиции, несколько свидетелей опознали Карпентера, стреляющего из пистолета. Они с Митчеллом о чем-то спорили, и Карпентер достал оружие, а когда Митчелл попытался убежать, произвел несколько выстрелов. Пистолет был обнаружен недалеко от места преступления. Оружие определенно как украденное, серийный номер на нем пытались стереть.
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