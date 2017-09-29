Полиция объявила в розыск вооруженного и опасного убийцу-стрелка

29 сентября 2017 года, 17:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

В четверг вечером на площади в центре города Финиксвилль, штат Пенсильвании, был застрелен 20-летний мужчина. Следствие установило личность подозреваемого, им оказался 21-летний Кейон Ла-Шэн Карпентер (Keyon La-Shawn Carpenter).Карпентера, который убил Джошуа Митчелла (Joshua Mitchell), полиция объявила в розыск, предупредив, что он вооружен и опасен. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступление в 21:45, среагировав на вызов о стрельбе. Они обнаружили истекающего кровью Митчелла и вызвали скорую помощь. Потерпевший скончался в больнице.По словам полиции, несколько свидетелей опознали Карпентера, стреляющего из пистолета. Они с Митчеллом о чем-то спорили, и Карпентер достал оружие, а когда Митчелл попытался убежать, произвел несколько выстрелов. Пистолет был обнаружен недалеко от места преступления. Оружие определенно как украденное, серийный номер на нем пытались стереть.