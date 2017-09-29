Стрельба в детском садике, двое детей ранено

Фото: AmericaRU.com
Пуля прошла насквозь ребенка, ранив второго мальчика. Дети были доставлены в больницу. «Один из малышей, перенесший травму плеча, полностью восстановится, а второй пока что в тяжелом, но стабильном положении», - сообщила полиция Дирборна. Полиция забрала остальных детей из садика в полицейский участок, чтобы родители смогли их забрать.
31-летняя Саманта Юбенкс (Samantha Eubanks) постоянно присматривает не менее чем за десятью детьми в садике, говорят соседи. Ее сестра Эшли Эскобедо (Ashley Escobedo) недоумевает, откуда в доме мог взяться пистолет. «Моя сестра против оружия, она его ненавидит», сказала Эскобедо.
Домашний детский сад не имеет лицензии от штата Мичиган на присмотр за детьми. Полиция изъяла пистолет и проводит расследование.
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