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Главная страница → Раздел: ПолитикаСтрельба в детском садике, двое детей ранено
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Стрельба в детском садике, двое детей ранено


Стрельба в детском садике, двое детей ранено
Фото: AmericaRU.com
Двое трехлетних мальчиков поправляются после огнестрельных ранений, полученных от их сверстника в нелицензированном домашнем детском саду в городе Дирборн, штат Мичиган. Полиция выясняет, как пистолет попал в руки ребенку.

Пуля прошла насквозь ребенка, ранив второго мальчика. Дети были доставлены в больницу. «Один из малышей, перенесший травму плеча, полностью восстановится, а второй пока что в тяжелом, но стабильном положении», - сообщила полиция Дирборна. Полиция забрала остальных детей из садика в полицейский участок, чтобы родители смогли их забрать.

31-летняя Саманта Юбенкс (Samantha Eubanks) постоянно присматривает не менее чем за десятью детьми в садике, говорят соседи. Ее сестра Эшли Эскобедо (Ashley Escobedo) недоумевает, откуда в доме мог взяться пистолет. «Моя сестра против оружия, она его ненавидит», сказала Эскобедо.

Домашний детский сад не имеет лицензии от штата Мичиган на присмотр за детьми. Полиция изъяла пистолет и проводит расследование.

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