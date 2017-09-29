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Главная страница → Раздел: В миреНашелся убитый лидер ИГИЛ
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Нашелся «убитый» лидер ИГИЛ


Нашелся убитый лидер ИГИЛ
Фото: AmericaRU.com
Лидер Исламского Государства Ирака и Леванта Абу Бакр аль Багдади (Abu Bakr al-Baghdadi) нарушил одиннадцатимесячное молчание, выступив с продолжительным аудио-обращением, в котором он глумится над Соединенными Штатами и призывает джихадистов сплотиться против сирийцев, а также заверяет в прочности ИГИЛ, несмотря на потерю территорий.

Пресс-секретарь директора Национальной Разведки США сказал для CNN: «Нам известно, что есть некая аудиозапись, записанная Абу Бакром аль-Багдади и мы скрупулезно ее изучаем. Мы уверены в подлинности записи, но не на сто процентов».

Очевидно, что речь была записана относительно недавно, в записи была упомянута Северная Корея и ее ракеты над Японией и сирийские переговоры, в которых задействованы Россия, Турция и Иран.

Существование данной записи опровергает заявление российских военных, что ими был убит Багдади во время авианалета под Раккой 28 мая. Официальные лица США считают, что Багдади прячется в долине Евфрата, где-то на стыке границ Сирии и Ирака.

В своем 46-минутном послании Багдади призвал моджахедов продолжать упорно сражаться, чтобы «обнажить сверкающие клинки и пролить неверную кровь» и показать, что потери в Мосуле и Ракке были не напрасны.

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