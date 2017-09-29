Модель ослепла, сделав татуировку на глазном яблоке

29 сентября 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Двадцатичетырехлетняя модель Кэт Галлингер (Catt Gallinger) отправилась на выставку боди-арта, и этот поход закончился для нее кошмаром. Она решила сделать татуировку на глазном яблоке, и в результате ослепла на один глаз.Татуировка должна была подкрасить ее склеру, белую часть ее глаза, в фиолетовый цвет, но вместо этого девушка потеряла способность видеть. Она постоянно испытывает боль, а ее глаз напоминает часть лица персонажа из ужасов. Кроме того, что сама татуировка не удалась, у девушки началось воспаление.По словам Галлингер, татуировщик не разбавлял чернила и слишком сильно заливал их в глаз. По этой причине чернила потекли, глаз отек и воспалился.В течение нескольких недель ей пришлось капать антибактериальные капли, но зрение этой ей не спасло.По словам доктора Дэвида Флюга, офтальмолога, работающего в Нью-Йорке, татуировка на глазном яблокеи чрезвычайно опасна. «Это безумие. Никто пока не знает, чем это чревато», - отметил он.