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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеМодель ослепла, сделав татуировку на глазном яблоке
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Модель ослепла, сделав татуировку на глазном яблоке


Модель ослепла, сделав татуировку на глазном яблоке
Фото: AmericaRU.com
Двадцатичетырехлетняя модель Кэт Галлингер (Catt Gallinger) отправилась на выставку боди-арта, и этот поход закончился для нее кошмаром. Она решила сделать татуировку на глазном яблоке, и в результате ослепла на один глаз.

Татуировка должна была подкрасить ее склеру, белую часть ее глаза, в фиолетовый цвет, но вместо этого девушка потеряла способность видеть. Она постоянно испытывает боль, а ее глаз напоминает часть лица персонажа из ужасов. Кроме того, что сама татуировка не удалась, у девушки началось воспаление.

По словам Галлингер, татуировщик не разбавлял чернила и слишком сильно заливал их в глаз. По этой причине чернила потекли, глаз отек и воспалился.В течение нескольких недель ей пришлось капать антибактериальные капли, но зрение этой ей не спасло.

По словам доктора Дэвида Флюга, офтальмолога, работающего в Нью-Йорке, татуировка на глазном яблокеи чрезвычайно опасна. «Это безумие. Никто пока не знает, чем это чревато», - отметил он.
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