Девушка-подросток пыталась отравить 11-недельного младенца

29 сентября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Власти ищут подростка из Индианы, которая пыталась убить 11-недельного ребенка.Сарай Родригес-Миранда (Sarai Rodriguez-Miranda), которой только исполнилось 18 лет, подмешивала измельченные таблетки в бутылку с грудным молоком для ребенка невесты ее родного брата.«Я собираюсь раздавить несколько таблеток, так как она решила, что они могут оставаться в доме и дальше», - написала Родригес-Миранда в текстовом сообщении своему другу. - Я положил отраву в бутылку в холодильнике. Это забавно, у меня нет никакой вины по этому поводу».Родригес-Миранда обвиняется в покушении на убийство ребенка. Причиной стало расстройство от того, что ее мать разрешила брату и его невесте и дальше жить в доме в Форт-Уэйн.Мать Сарай обнаружила смс-ки и передала их полиции. К счастью, ребенку не давали молоко из бутылок. В одной из них найдена токсичная смесь ацетаминофена, кофеина и аспирина, равную девяти таблеткам Excedrin. Этого было достаточно, чтобы убить взрослого. Сарай сбежала из дома несколькими неделями ранее до того, как мать нашла сообщения. Последний раз ее видели в Мичигане с бойфрендом. За информацию о ней обещано вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.