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40% Земли испарилось


40% Земли испарилось
Фото: AmericaRU.com
Земля во время формирования потеряла 40% своей массы, показало новое исследование.

Земля потеряла почти половину своей массы во время жестокого и хаотического процесса, который происходил во время ее рождения. Планеты растут в процессе аккреции – постепенного накопления материи, включая столкновение с другими объектами. Часто такой процесс приводит к тому, что масса теряется. Это также связано с нагревом, который становится причиной магматических океанов и испарения твердой породы.

До того, как планеты достигнут размера Марса, гравитационное притяжение слишком слабое, чтобы удерживать атмосферу. Во время формирования планет состав и параметры могут измениться до неузнаваемости.

«Мы получили доказательства того, что такая последовательность событий произошла в образовании Земли и Марса. Мы использовали высокоточные измерения изотопных композиций магния, и получили свидетельства столкновений», - сказал Ремко Хин (Remco Hin) из Бристольского университета в Великобритании.

«По нашим оценкам, в период формирования было потеряно более 40 процентов массы Земли», - подчеркнул он. Земля, Марс и астероид Веста имеют отчетливые отношения изотопов магния, которые могут оставаться только после процесса испарения породы.
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