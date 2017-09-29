Илон Маск говорит, что его новый космический корабль сможет пролететь от Нью-Йорка до Лондона за полчаса

29 сентября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com / SpaceX

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По словам создателя и владельца компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk), в ближайшее время он представит свой новый космический корабль, который способен пролетел от Нью-Йорка до Лондона за полчаса, а также отправиться на Луну или Марс.В течение многих лет Илон Маск был сосредоточен на возможности создания колонии на Марсе. Именно поэтому он основал SpaceX в 2002 году, и с тех пор пытался реализовать мечту. Во время выступления в Аделаиде, Австралия, в пятницу утром, Маск сказал, что он резко расширил свои уже и так безграничные амбиции. Он отметил, что его следующая ракета, которую он намеревается построить, будет летать по всему миру и может стать основой для базового лагеря на Луне и Марсе.«В 2017 году у нас должна быть лунная база», - заявил он в ходе 40-минутной речи на Международном конгрессе астронавтики. По его словам, что массивный космический корабль, у которого было бы больше пассажирского пространства, чем у самолета Airbus A380, сможет достичь любой точки Земли в течение часа. Его скорость будет достигать 18 000 миль в час, и поездка из Нью-Йорка в Шанхай, например, займет 39 минут, из Нью-Йорка в Лондон - 29 минут.