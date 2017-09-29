Продажи марихуаны в Неваде достигли 27 миллионов долларов в первый месяц

29 сентября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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В штате Невада лишь месяц назад разрешили официальную продажу рекреационной марихуаны. Очевидная выгода такого решения на лицо – всего за месяц торговля каннабисом в рекреационных целях принесла 27 миллионов долларов за июль.Это почти вдвое больше, чем в Колорадо и Орегоне в первые месяцы торговли марихуаной, в 7 раз больше, чем в Вашингтоне.Губернатор Брайан Сандовал считает, что продажа медицинской и рекреационной травки может принести штату в ближайшие два года более 100 миллионов долларов.Напомним, небольшой американский стартап хочет выкупить один из городов-призраков Невады времен «Золотой лихорадки», чтобы создать там оазис для курильщиков каннабиса.