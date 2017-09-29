Продажи марихуаны в Неваде достигли 27 миллионов долларов в первый месяц

Фото: AmericaRU.com
Это почти вдвое больше, чем в Колорадо и Орегоне в первые месяцы торговли марихуаной, в 7 раз больше, чем в Вашингтоне.
Губернатор Брайан Сандовал считает, что продажа медицинской и рекреационной травки может принести штату в ближайшие два года более 100 миллионов долларов.
Напомним, небольшой американский стартап хочет выкупить один из городов-призраков Невады времен «Золотой лихорадки», чтобы создать там оазис для курильщиков каннабиса.
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