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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПродажи марихуаны в Неваде достигли 27 миллионов долларов в первый месяц
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Продажи марихуаны в Неваде достигли 27 миллионов долларов в первый месяц


Продажи марихуаны в Неваде достигли 27 миллионов долларов в первый месяц
Фото: AmericaRU.com
В штате Невада лишь месяц назад разрешили официальную продажу рекреационной марихуаны. Очевидная выгода такого решения на лицо – всего за месяц торговля каннабисом в рекреационных целях принесла 27 миллионов долларов за июль.

Это почти вдвое больше, чем в Колорадо и Орегоне в первые месяцы торговли марихуаной, в 7 раз больше, чем в Вашингтоне.

Губернатор Брайан Сандовал считает, что продажа медицинской и рекреационной травки может принести штату в ближайшие два года более 100 миллионов долларов.

Напомним, небольшой американский стартап хочет выкупить один из городов-призраков Невады времен «Золотой лихорадки», чтобы создать там оазис для курильщиков каннабиса.
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