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Сегодня в Америке можно получить бесплатный кофе


Сегодня в Америке можно получить бесплатный кофе
Фото: AmericaRU.com
Сегодня, 29 сентября, жители США отмечают Национальный день кофе. По случаю этого праздника многие кофейни раздают бесплатные напитки. Как забрать чашку кофе без оплаты?

Список бесплатных предложений можно получить от Dunkin `Donuts, Krispy Kreme, Peet`s и многпх других сетей.
Возможности бесплатных напитков и точек, где их раздают, можно посмотреть в их приложениях. Кроме того, все кофейни сегодня публикуют анонсы бесплатных угощений в социальных медиа под хэштегом #NationalCoffeeDay.

Krispy Kreme продлевает Национальный день кофе на выходные дни, предлагая клиентам одну бесплатную чашку кофе (любой вид горячего или небольшую ледяную премиальную смесь) в пятницу, субботу и воскресенье. Dunkin` Donuts раздает бесплатный горячий кофе всем тем, кто покупает среднюю, большую или экстрабольшую чашку горячего кофе. Allegro Coffee пожертвует 1 доллар за каждую чашку заварного кофе в фонды по борьбе с бедностью.

У Peet есть несколько промо-акций сегодня, в том числе – 25% скидки на кофейные зерна, чтобы приготовить напиток дома. В McDonald`s специальный Маккофе сегодня можно купить всего лишь за 2 доллара.
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