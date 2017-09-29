Сегодня в Америке можно получить бесплатный кофе

29 сентября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Сегодня, 29 сентября, жители США отмечают Национальный день кофе. По случаю этого праздника многие кофейни раздают бесплатные напитки. Как забрать чашку кофе без оплаты?Список бесплатных предложений можно получить от Dunkin `Donuts, Krispy Kreme, Peet`s и многпх других сетей.Возможности бесплатных напитков и точек, где их раздают, можно посмотреть в их приложениях. Кроме того, все кофейни сегодня публикуют анонсы бесплатных угощений в социальных медиа под хэштегом #NationalCoffeeDay.Krispy Kreme продлевает Национальный день кофе на выходные дни, предлагая клиентам одну бесплатную чашку кофе (любой вид горячего или небольшую ледяную премиальную смесь) в пятницу, субботу и воскресенье. Dunkin` Donuts раздает бесплатный горячий кофе всем тем, кто покупает среднюю, большую или экстрабольшую чашку горячего кофе. Allegro Coffee пожертвует 1 доллар за каждую чашку заварного кофе в фонды по борьбе с бедностью.У Peet есть несколько промо-акций сегодня, в том числе – 25% скидки на кофейные зерна, чтобы приготовить напиток дома. В McDonald`s специальный Маккофе сегодня можно купить всего лишь за 2 доллара.