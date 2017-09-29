Сегодня в Америке можно получить бесплатный кофе

Фото: AmericaRU.com
Список бесплатных предложений можно получить от Dunkin `Donuts, Krispy Kreme, Peet`s и многпх других сетей.
Возможности бесплатных напитков и точек, где их раздают, можно посмотреть в их приложениях. Кроме того, все кофейни сегодня публикуют анонсы бесплатных угощений в социальных медиа под хэштегом #NationalCoffeeDay.
Krispy Kreme продлевает Национальный день кофе на выходные дни, предлагая клиентам одну бесплатную чашку кофе (любой вид горячего или небольшую ледяную премиальную смесь) в пятницу, субботу и воскресенье. Dunkin` Donuts раздает бесплатный горячий кофе всем тем, кто покупает среднюю, большую или экстрабольшую чашку горячего кофе. Allegro Coffee пожертвует 1 доллар за каждую чашку заварного кофе в фонды по борьбе с бедностью.
У Peet есть несколько промо-акций сегодня, в том числе – 25% скидки на кофейные зерна, чтобы приготовить напиток дома. В McDonald`s специальный Маккофе сегодня можно купить всего лишь за 2 доллара.
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