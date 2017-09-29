У Джулии Луис-Дрейфус обнаружили рак груди

Фото: AmericaRU.com
«У одной из 8 женщин есть рак груди. Сегодня я стала этой одной», - заявила она. «Хорошей новостью является то, что у меня есть самая славная группа поддержки, заботливых родственников и друзей, и фантастическая страховка через мой союз. Плохая новость заключается в том, что не всем женщинам повезло, поэтому давайте бороться со всеми видами рака и сделать универсальное здравоохранение реальностью», - подчеркнула 56-летняя актриса.
Многие звезды, в том числе Рози О`Доннелл и Кристина Эпплгейт, поддержали ее выражениями любви. Луис-Дрейфус известна по сериалам «Вице-президент» и «Сайнфелд». У нее 11 премий Emmy.
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