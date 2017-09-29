Школа не взяла книги от Мелании Трамп и предложила ей «помочь бедным детям»

29 сентября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Школьная библиотека отвергла книги, подаренные первой леди США Меланией Трамп (Melania Trump), вместо этого ее призывают «помочь бедным детям».Библиотекарь в школе в Массачусетсе отказалась от книг доктора Сьюза, подаренных первой леди, заявив, что ее школа в них не нуждается. Она также предложила, чтобы Белый дом сосредоточился на оказании помощи «недофинансированным и обездоленным общинам, которые по-прежнему подвергаются маргинализации и клевете в результате политики, принятой секретарем по образованию Бетси ДеВос».Первая леди пожертвовала книги в одну школу в каждом штате. Мероприятие является частью серии праздников «National Today», организованной агентством цифрового маркетинга PR Hacker, которая включает Национальный день чеснока (19 апреля) и Национальный день поедания льда на завтрак (4 февраля ).Во время праздника #ReadABookDay, к которому присоединилась и Мелания, всем предлагают прочесть книгу.