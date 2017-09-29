На скале Эль Капитан в Йосемити новый обвал – в 10 раз больше того, что убил туриста

29 сентября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Через день после обвала на скале Эль Капитан, который убил одного туриста и травмировал другого, произошел еще один камнепад. По заявлению представителей Национального пара Йосемити, новый оползень в 10 раз мощнее, чем был днем ранее.Огромный пласт гранитной плиты отделился от скалы Эль Капитан и обрушился, убив британского туриста Эндрю Фостера (Andrew Foster) и ранив его жену. Лист гранита упал с высоты 13-этажного здания – 130 футов. Спустя сутки произошел еще один камнепад в том же гранитном монолите – еще больший кусок скалы откололся от Эль Капитана. Один человек пострадал – пока неясно, альпинист или путешественник.Туристов просят использовать Southside Drive, чтобы выйти из долины Йосемити, поскольку камнепад закрыл Northside Drive. В общей сложности, около 1300 тонн камня обрушилось с Эль Капитана за сутки.