На скале Эль Капитан в Йосемити новый обвал – в 10 раз больше того, что убил туриста

Фото: AmericaRU.com
Огромный пласт гранитной плиты отделился от скалы Эль Капитан и обрушился, убив британского туриста Эндрю Фостера (Andrew Foster) и ранив его жену. Лист гранита упал с высоты 13-этажного здания – 130 футов. Спустя сутки произошел еще один камнепад в том же гранитном монолите – еще больший кусок скалы откололся от Эль Капитана. Один человек пострадал – пока неясно, альпинист или путешественник.
Туристов просят использовать Southside Drive, чтобы выйти из долины Йосемити, поскольку камнепад закрыл Northside Drive. В общей сложности, около 1300 тонн камня обрушилось с Эль Капитана за сутки.
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