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Главная страница → Раздел: ПолитикаСотни мигрантов арестованы в городах-приютах
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Сотни мигрантов арестованы в городах-приютах


Сотни мигрантов арестованы в городах-приютах
Фото: AmericaRU.com
Агентства иммиграции и таможенной службы Соединенных Штатов Америки сотни арестов в Филадельфии, Лос-Анджелесе, Денвере и других так называемых городах-приютах в ходе четырехдневного рейда.

Федеральные агенты арестовали 498 человек из 42 стран в ходе массовой операции, нацеленной на города, которые предоставляют убежище иммигрантам, не имеющим документов. Отмечается, что арестованы только те нелегалы, которые совершили преступления.

Операция «Безопасный город» завершилась в среду,она была сосредоточена на городах, получивших статус убежищ. Рейд был проведен после того, как местные власти отказали федеральным агентствам в предоставлении данных о том, находятся ли подозреваемые в тюрьме или на свободе.

В числе арестованных в Лос-Анджелесе был член мексиканской банды, который незаконно въехал в Соединенные Штаты. Когда агенты столкнулись с ним, он протаранил своей машиной несколько патрульных авто, чтобы избежать ареста. У него в кармане нашли заряженный пистолет.

Операция произошла на фоне обостряющегося конфликта между городами-приютами и администрацией Трампа.
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