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Главная страница → Раздел: ЭкономикаКоллапс на авиалиниях из-за сбоя системы бронирования
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Коллапс на авиалиниях из-за сбоя системы бронирования


Коллапс на авиалиниях из-за сбоя системы бронирования
Фото: AmericaRU.com
Авиакомпании всего мира были вынуждены отложить свои рейсы в четверг, так как глобальная система бронирования авиабилетов от компании Amadeus IT Group SA дала сбой. Сама компания назвала сбой «сетевой проблемой».

От сбоя пострадали такие компании, как: British Airways, Deutsche Lufthansa AG , Cathay Pacific Airways Ltd. и Qantas Airways Ltd.

«Amadeus подтверждает, что утром мы столкнулись с проблемой сети, которая привела к нарушению некоторых из наших систем», - говорится в заявлении мадридской компании.

По данным веб-сайта компании, более 130 авиакомпаний во всем мире используют систему пассажирских услуг Altea от Amadeus, которая обеспечивает доступ к бронированию авиабилетов, гостиниц, круизных туров и прокату автомобилей.

По словам Билла Кертиса (Bill Curtis), главного ученого аналитика по программным системам из CAST, скорее всего, придется пересмотреть механизмы бронирования на структурном уровне, так как подобные сети являются «лоскутными одеялами фрагментов кода» от разных компаний, и это становится трудно контролировать.

Amadeus в системах бронирования конкурирует с Sabre Corp. и Travelport Worldwide Ltd. Доля испанской компании на этом рынке составляет 43 процента.
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