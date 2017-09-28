Стивен Сигал считает протесты НФЛ «отвратительными»

28 сентября 2017 года, 20:36

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117839

В среду Стивен Сигал (Steven Seagal) выступил в передаче «Доброе утро, Британия», дав интервью Пирсу Моргану (Piers Morgan) через Skype. В интервью актер признался, что считает недавние протесты в играх НФЛ «возмутительными» и «отвратительными».Живущий в Москве Стивен Сигал заявил, что не согласен с движением, которое начали профессиональные футболисты, встающие на одно колено, чтобы выразить протест против расового произвола полиции. Его слова перекликаются со словами президента Дональда Трампа, который настаивал на увольнении игроков, не стоявших во время гимна.«Я верю в право каждого на свободу слова, но я не согласен, что кто-то должен указывать гражданам США и жителям других стран мира, где именно им можно собираться, чтобы посмотреть футбол и выразить свои политические взгляды, — заявил Стивен Сигал. – Я уважаю американский флаг, за который рисковал не раз, и мне непонятно подобное поведение».После этого Пирс незамедлительно поинтересовался - почему же такой патриот живет в России? Стивен Сигал ответит, что выступает мостом между Россией и США, и добавил, что не верит во вмешательство России в американские выборы 2016 года.