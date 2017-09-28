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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесPitbull помогает раковым больным после урагана Мария
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Pitbull помогает раковым больным после урагана Мария


Pitbull помогает раковым больным после урагана Мария
Фото: AmericaRU.com
Известный рэпер Pitbull предоставил свой личный самолет для жителей Пуэрто-Рико, которые страдают от раковых заболеваний и нуждаются в лечении химиотерапией в материковой части США.

Великодушный жест 36-летнего музыканта, которого на самом деле зовут Армандо Кристиан Перес (Armando Christian Pérez), вызван последствиями разрушительного урагана Мария, погрузившего остров в хаос. Автор хита “Timber” воспринял шквал похвалы скромно. «Слава Богу, что мы благословлены, чтобы помочь. Я лишь делаю, что в моих силах», - сказал он для New York Daily News.

Конгрессвумен Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес (Jenniffer González) поблагодарила певца через Твиттер, написав: «Спасибо вам @pitbull за предоставление вашего частного самолета для раковых больных, нуждающихся в химиотерапии».

Кроме рэпера, Марк Кьюбан (Mark Cuban ), известный предприниматель и владелец баскетбольной команды, предоставлял самолет, чтобы игрок Джей Джей Бареа (JJ Barea) смог перевезти на остров продовольствие, воду и необходимое оборудование.
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