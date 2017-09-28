Клопы любят "покопаться в грязном белье"

28 сентября 2017 года, 18:00

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что клопов привлекает грязное белье. Специалисты Университета Шеффилда заявили о том, что несвежевыстиранная одежда, находящаяся в комнате во время путешествий, может облегчить распространение постельных клопов.Недавно постельные клопы снова начали появляться в домах, что отчасти объясняется увеличением недорогих международных поездок в индустрии туризма. Одним из возможных механизмов, облегчающих глобальное распространение клопов, является то, что насекомые перемещаются в разные страны в одежде и багаже туристов. В рамках эксперимента ученые поместили четыре мешка с одеждой в двух идентичных комнатах с контролируемой температурой и «запустили» туда клопов. В одной из комнат были мешки с грязной одеждой, в другой – чистой. Комнаты получали увеличение концентрации CO 2 для имитации человеческого дыхания.Исследователи обнаружили, что при отсутствии человека клопы в два раза чаще собираются в мешках с грязной одеждой. В комнате с повышенной концентрацией C02 насекомые с большей вероятностью оставляли свое убежище и демонстрировали поведение, характеризующее поиск хозяина. Результаты исследования, опубликованные в журнале «Scientific Reports», свидетельствуют о том, что остаточный запах человека на загрязненной одежде заставляет клопов думать, что это человек. Следовательно, грязное белье, оставленное в открытом чемодане, может вызвать проблемы с клопами.