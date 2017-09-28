Может ли кофе помочь в лечении болезни Паркинсона? Скорее всего, нет

28 сентября 2017 года, 17:45

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало неутешительные результаты для пациентов с болезнью Паркинсона. Ученые обнаружили, что кофе положительно не влияет на симптомы заболевания.В эксперименте специалистов Университета Макгилла в Канаде приняли участие 120 пожилых людей, страдающих болезнью Паркинсона. По сравнению с участниками, которым давали плацебо, у испытуемых, употреблявших кофеин в дозах, эквивалентных примерно трем чашкам кофе в день, не наблюдалось улучшений двигательных симптомов движения или качества жизни после 6-18 месяцев наблюдения.Согласно Фонду болезни Паркинсона, до 1 миллиона человек в Соединенных Штатах живут с прогрессирующим хроническим заболеванием центральной нервной системы. Симптомы могут быть разными для каждого человека, но тремор, замедленность движений, или брадикинезия, а также мышечная ригидность являются общими. В настоящее время нет лекарств от болезни Паркинсона, но есть лекарства, которые могут помочь пациентам справиться с симптомами.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Neurology».