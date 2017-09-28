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Почему употребление пива делает нас счастливыми?


Почему употребление пива делает нас счастливыми?
Фото: AmericaRU.com
Ученые нашли доказательство тому, что употребление пива делает нас счастливыми. Они проанализировали молекулярную структуру 13 тысяч соединений пищевых продуктов, которые стимулируют работу мозга, системы вознаграждения и обеспечивают чувство удовлетворения.

В частности, специалисты Университета Эрлангена-Нюрнберга обратили внимание на хордеин, который содержится в солодовом ячмене и пиве. Это химическое соединение вызывает «голодную гедоническую адаптацию», которая, как известно, характеризуется тем, что человек может есть практически постоянно. При этом люди едят ради удовольствия, а не для того, чтобы удовлетворить простую биологическую потребность.

Это чувство удовлетворения связано с активацией нейромедиатора дофамина. Кроме того, хордеин на самом деле стимулирует центр вознаграждения в мозге, где находится рецептор дофамина D2. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Scientific Report».
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