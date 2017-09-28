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Главная страница → Раздел: В миреИрак планирует принять меры в ответ на референдум курдов
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Ирак планирует принять меры в ответ на референдум курдов


Ирак планирует принять меры в ответ на референдум курдов
Фото: AmericaRU.com
Иракское правительство ускорило обострение конфронтации с северным курдским регионом, угрожая, что введут войска и возьмут под контроль нефтяные месторождения, а также перекроют все международные рейсы. Об этом правительство Ирака заявило в ответ на проведенный курдами референдум, на котором 93 процента избирателей одобрили создание независимого государства Курдистан.

За решение отправить войска на север Ирака отвечает премьер-министр Хайдер аль Абади (Haider al-Abadi), но пока что он не публиковал никаких заявлений, кроме того, что не хочет «войны между народами страны». Также он направил военных представителей в Иран, чтобы «скоординировать военные усилия» в случае угрозы.

Ирак назвал референдум незаконным и выразил намерение игнорировать его результаты. К этому мнению присоединились соседи курдского региона, Турция и Иран. Все три страны проводят военные учения на границах иракского Курдистана. Иракские войска, в числе которых и шиитские боевые подразделения, включенные в состав вооруженных сил Ирака, уже находятся близ города Киркук, который контролируется силами курдов. Иракские войска являются частью антиигиловской коалиции под руководством США.
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