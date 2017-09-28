Демократы считают, что расисты США опаснее исламистских террористов

Фото: AmericaRU.com
Кристофер Рей (Christopher Wray), новый глава ФБР, сказал, что агентство на данный момент ведет около тысячи дел связанных с внутренним терроризмом, что равно количеству дел по джихадистам. Однако на слушаниях Комитета Сената по безопасности ряд демократов выступили с заявлением, что сторонники белого превосходства и другие внутренние экстремисты представляют большую угрозу для страны, чем радикальные исламисты. В пример они привели происшествия в Шарлоттсвиле, штат Вирджиния.
«Я не думаю, что американцы осознают уровень угрозы, который исходит от расистских экстремистов», - заявила Клэр Маккаскилл (Claire McCaskill), представительница от демократов на этом Комитете.
Рей убедил сенаторов, что «над этим вопросом» работает достаточное количество агентов и, что «это главный приоритет» в безопасности.
В мае ФБР опубликовала данные, где 49 убийств во время 26 нападений с 2000 по 2016 годы связаны с деятельностью организаций белых экстремистов.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Трамп хочет ограничить число беженцев, допущенных в США, до 45 тысяч человек →
- Шесть советников Белого дома пользуются частной электронной почтой →
- Первая леди США впервые отправляется представлять страну без мужа →
- Мелания – самая популярная из Трампов →
- Хиллари Клинтон готова оспорить легитимность Трампа →
- Репортеры недовольны министром обороны США →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117827
http://www.americaru.com/news/117827