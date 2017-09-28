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Главная страница → Раздел: ПолитикаДемократы считают, что расисты США опаснее исламистских террористов
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Демократы считают, что расисты США опаснее исламистских террористов


Демократы считают, что расисты США опаснее исламистских террористов
Фото: AmericaRU.com
Новый глава ФБР сообщил, что количество расследований, связанных с терроризмом джихадистов, равно количеству дел, которые уделяются угрозам внутри страны. В то время как демократы пытались надавить на администрацию Трампа, чтобы усилия по борьбе с исламским терроризмом были перенесены исключительно на борьбу с расистскими экстремистами.

Кристофер Рей (Christopher Wray), новый глава ФБР, сказал, что агентство на данный момент ведет около тысячи дел связанных с внутренним терроризмом, что равно количеству дел по джихадистам. Однако на слушаниях Комитета Сената по безопасности ряд демократов выступили с заявлением, что сторонники белого превосходства и другие внутренние экстремисты представляют большую угрозу для страны, чем радикальные исламисты. В пример они привели происшествия в Шарлоттсвиле, штат Вирджиния.

«Я не думаю, что американцы осознают уровень угрозы, который исходит от расистских экстремистов», - заявила Клэр Маккаскилл (Claire McCaskill), представительница от демократов на этом Комитете.

Рей убедил сенаторов, что «над этим вопросом» работает достаточное количество агентов и, что «это главный приоритет» в безопасности.

В мае ФБР опубликовала данные, где 49 убийств во время 26 нападений с 2000 по 2016 годы связаны с деятельностью организаций белых экстремистов.
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