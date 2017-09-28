Американский генерал считает Китай самым опасным потенциальным противником

28 сентября 2017 года, 16:03

Фото: AmericaRU.com

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Один из самых высокопоставленных генералов США Джозеф Данфорд (Joseph Dunford) зачитал доклад перед Комитетом Сената по вооруженным силам, в котором заявил, что следующей самой большой угрозой для США станет Китай.Согласно его докладу, Китай, по степени угрозы национальной безопасности, вскоре превзойдет Северную Корею и Россию. Произойдет это в течение ближайших десяти лет. И, несмотря на то, что основной угрозой на данный момент является Северная Корея, демографические и экономические тенденции Китая выведут эту страну на первое место.«Полагаю, что Китай будет представлять для нашей страны наибольшую угрозу примерно к 2025 году. В данный момент Китай сосредоточен на ослаблении нашего присутствия на Тихом океане», - сказал Данфорд.Китай располагает одной из самых больших армии в мире, президент Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping) провел масштабные реформы вооруженных сил, модернизировал армию и усовершенствовал боевой потенциал. Несмотря на то, что США и Китай являются основными торговыми партнерами друг друга, часто они оказываются по разные стороны экономических разногласий.Также Данфорд добавил, что пока еще «с точки зрения военного потенциала» наибольшую угрозу для США представляет Россия.