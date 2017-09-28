Какие продукты помогут наесться?

28 сентября 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Ученые обнаружили, что определенные продукты вызывают реакцию в мозге, которая отвечает за чувство сытости. По словам исследователей университета Уорвика, продукты, богатые аминокислотами, вызывают чувство насыщения больше, чем другие.Курятина, скумбрия и авокадо - это лишь некоторые из ключевых продуктов, которые могут иметь эффект насыщения. Это может быть чрезвычайно полезно для людей, которые стремятся снизить вес.Как быстро мы ощущаем себя сытыми после еды, определяется группой клеток в мозге, известными как танициты, которые стимулируются аминокислотами. Абрикосы, сливы, чечевица, курица, стейк из говядины, авокадо и миндаль имеют высокую концентрацию аминокислот и, следовательно, делают людей более сытыми. «Уровни аминокислот в крови и мозге после еды - очень важный сигнал, который придает ощущение того, что вы наелись», - объясняет нейробиолог Николас Дейл (Nicholas Dale). То, как танициты влияют на контроль массы тела, напрямую зависит от поступления аминокислот.Исследование опубликовано в журнале Molecular Metabolism. Выводы могут быть ключом в подавления аппетита для лечения ожирения.