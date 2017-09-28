Причиной опухоли легких у мужчины стала игрушка, попавшая в тело в детстве

28 сентября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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В раннем детстве житель Великобритании вдохнул маленькую игрушку. Спустя много лет она стала причиной опухоли легких. Это один из самых странных медицинских диагнозов года.Британцу сообщили, что у него обнаружена опухоль, и причиной ее возникновения стал маленький пластмассовый конус, который он вдохнул в детстве, 40 лет назад. Вдыхание игрушек - на самом деле довольно большая проблема для маленьких детей, и в будущем, как оказалось, это может невероятные последствия.Сообщается, что 47-летнего мужчину лечили от респираторных заболеваний в клинике в Великобритании примерно год, поскольку он страдал от неконтролируемого кашля и постоянно насморка. В конце концов, анализы показали, что у него в легких есть опухоль. Чтобы подтвердить это, врачи провели бронхоскопический тест. Обследование показало, что источником опухоли стал пластиковый игрушечный конус из набора Playmobil для детей. Врачи убрали предмет, и через несколько месяцев мужчина полностью выздоровел.