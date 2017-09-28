Канадские скалы содержат самые древние следы жизни

Фото: AmericaRU.com
Исследователи, работающие с осадочными породами в северном Лабрадоре, Канада, нашли доказательства примитивной жизни в скалах возрастом 3,95 миллиарда лет. Открытие свидетельствует о том, что жизнь возникла на Земле почти сразу после ее формирования – это очень быстро. Многие эксперты считают эту находку поразительной и скептически относятся к ней, поскольку во время эоархейской эпохи, когда Земле было всего 500 миллионов лет, ландшафт нашей планеты был залит вулканами из-за постоянной тектонической активности. Астероиды и кометы «колотили» поверхность Земли без перерыва, доставляя химические строительные блоки, необходимые для жизни. Тогда атмосфера Земли была заполнена метаном и аммиаком, без какого-либо свободного плавающего кислорода. Даже Солнце выглядело иначе, сияя с яркостью около 75 процентов того, что мы видим сегодня.
Именно в такой среде ранняя жизнь должна была появиться, укорениться и выжить. Новые данные, опубликованные в журнале Nature, предлагают дополнительные доказательства того, что юная Земля, несмотря на эти суровые условия, была способна поддерживать жизнь. Следы биологической активности, запертые в сильно деформированных осадочных породах, могут представлять собой некоторые из самых ранних известных образцов жизни на Земле.
Самые старые окаменелости до недавнего времени датировались возрастом 3,77 миллиардов лет.
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