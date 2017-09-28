Физики поймали четвертую гравитационную волну

Фото: AmericaRU.com
Исследователи заявили, что четвертая гравитационная волна была обнаружена - на этот раз с помощью лаборатории в Италии - после того, как две черные дыры столкнулись, распространяя «рябь» сквозь ткань пространства и времени.
Гравитационные волны были предсказаны Альбертом Эйнштейном столетие назад как часть его теории общей теории относительности, но первые убедительные доказательства их существования появились только в 2015 году, когда два американских детектора поймали первый такой сигнал. Новая волна, уже четвертая по счету, поймана после того, как две гигантские черные дыры с массами в 31 и 25 раз больше массы Солнца столкнулись на расстоянии примерно на 1,8 миллиард световых лет.
«Хотя это новое событие имеет астрофизическую значимость, его обнаружение имеет дополнительное значение: это первый значительный гравитационный сигнал, записанный детектором Вирго», - говорят специалисты ESA из лаборатории Касцины, Италия.
Детектор Вирго - подземный L-образный инструмент, который отслеживает гравитационные волны с использованием физики лазерного света и космического пространства. Он менее чувствителен, чем американские детекторы гравитации.
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