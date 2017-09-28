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Американские ученые подтверждают существование затонувшего восьмого континента


Американские ученые подтверждают существование затонувшего восьмого континента
Фото: AmericaRU.com
Американские ученые обнаружили потерянный континент под тропическим островом Маврикий. Эксперты подтвердили существование восьмого континента после девятинедельного рейса, который продолжается в Тихом океане.

Названный Зеландия, континент затоплен в южной части Тихого океана, причем островная часть Новой Зеландии является самой высокой его частью. Ученые, однако, считают, что весь континент был когда-то намного ближе к поверхности и стал важным маршрутом для миграции животной и растительной жизни около 80 миллионов лет назад.
Команда из 32 ученых из 12 стран исследует Зеландию на борту научного судна более двух месяцев. «Зеландия, затонувший континент, давно потерянный под океанами, показывает свои секреты благодаря бурению в океане», - говорит Джейми Аллан (Jamie Allan), один из руководителей проекта.

Большая часть Зеландии находится на глубине 1 километра ниже поверхности океана; исследователи полагают, что подавляющее большинство континента, около 93 процентов, погрузилось в глубины Тихого океана около 23 миллионов лет назад. По оценкам ученых, когда-то часть суши, которая включала Антарктиду и Австралию, составляла площадь около 4 920 000 квадратных километров.

Бурение Зеландии во время исследовательского рейса дало тысячи важных окаменелостей, которые показали, что этот район когда-то был важной наземной экосистемой.
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