Один процент американцев контролирует 38% богатства США

Фото: AmericaRU.com
Прибыль на фондовом рынке и стоимость активов в значительной степени способствовали развитию такого разрыва. Исследования показывают, что американцы на всех уровнях увеличили прибыль между 2013 и 2016 годами. Но богатые получили наибольшую выгоду, в основном, благодаря прибыли на фондовом рынке и росту стоимости активов.
Доля богатства, которая приходится на 90% американцев, неуклонно снижается последние 25 лет и достигла 49,7% в 2016 году. Наибольшие доходы в стране получает небольшая группа богачей, и их доходы с 2013 года выросли на 3%.
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