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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ 2016 году богачи мира получили 63,5 триллионов долларов
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В 2016 году богачи мира получили 63,5 триллионов долларов


В 2016 году богачи мира получили 63,5 триллионов долларов
Фото: AmericaRU.com
Число миллионеров в мире выросло почти на 8 процентов в прошлом году до рекордного уровня - 16,5 миллионов человек. Их благосостояние достигло рекордной отметки - 63,5 триллиона долларов, согласно докладу глобальной консалтинговой фирмы Capgemini.

Богатство людей с высоким уровнем собственного капитала, которые Capgemini определяет как активы с в размере более 1 миллионов долларов, выросло на 8,2% в 2016 году. К 2025 году миллионеры мира могут иметь благосостояние выше 100 триллионов долларов.

В прошлом году около 1,15 миллионов человек стали миллионерами, говорится в докладе. Соединенные Штаты, Япония, Германия и Китай имеют самые высокие показатели в этом вопросе, их жители составляют почти две трети от общего числа.
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