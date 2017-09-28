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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ парке Йосемити рухнула часть скалы Эль Капитан. Один человек погиб
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В парке Йосемити рухнула часть скалы Эль Капитан. Один человек погиб


В парке Йосемити рухнула часть скалы Эль Капитан. Один человек погиб
Фото: AmericaRU.com
Один человек погиб и один пострадал во время обрушения скалы в национальном парке Йосемити, которую называют Эль Капитан.

По словам представителей парка, 30 альпинистов находились на скале Эль Капитан в момент, когда часть ее рухнула на популярном маршруте восточной опоры монолита. Согласно Службе национальных парков США, это произошло в среду ночью.

Имя погибшего не разглашается. Рейнджеры парка доставили пострадавшего в больницу, с вертолета изучается место природной катастрофы. Неясно, пострадали ли другие альпинисты или туристы.

Точка обрушения скалы находилась вблизи водопада, где зимой и весной выпадает большое количество влаги. Место привлекает опытных альпинистов со всего мира, стремящихся покорить гранитный монолит, который возвышается на высоту более 2 км над долиной Йосемити.
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