Сокращение налогов для малого бизнеса полезно только для богачей вроде Трампа

28 сентября 2017 года, 10:50

Фото: AmericaRU.com

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Введение налоговых сокращений для малого бизнеса по инициативе Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), по мнению экспертов, окажется полезным только для очень богатых людей вроде самого Трампа.Документ налоговой базы, опубликованный лидерами республиканцев в среду, гласит: «Малые предприятия управляют нашей экономикой и нашими сообществами, и они заслуживают значительного снижения налогов».Общественность, похоже, согласна: сентябрьский опрос The Wall Street Journal показал, что 57% американцев предпочитают снижение налогов для малого бизнеса.Но сокращение в республиканском предложении на самом деле не нацелено на малый бизнес. Большая часть его пользы будет распространяться на крупных бизнесменов - например, самого Дональда Трампа. «Республиканское предложение» ограничивает максимальную ставку налога, применяемую к доходам предприятий малого и семейного бизнеса, которые проводятся в качестве индивидуальных предпринимателей, партнерств и корпораций до 25%. Однако под категорию « семейного бизнеса» могут попасть многомиллионные бизнес-структуры.Другие богатые налогоплательщики тоже выиграют. Юридические фирмы, например, обычно структурированы как партнерства. Согласно плану Трампа, партнеры, которые владеют фирмами, получат более низкую ставку налога. При этом многие настоящие малые предприятия не получат никакой выгоды от этого положения, потому что ограничение в размере 25% имеет значение только в том случае, если фирма облагалась налогом более 25%.