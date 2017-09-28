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Умер основатель Playboy Хью Хефнер


Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Фото: AmericaRU.com
В возрасте 91 год скончался медиамагнат, основатель журнала Playboy Хью Хефнер (Hugh Hefner). Он умер в среду, сообщает Playboy Enterprises.

Одна из самых значимых фигур в поп-культуре США представил журнал в декабре 1953 года. Он построил компанию, которая стала одним из самых узнаваемых в мире американских брендов в истории.

«Мистер Хефнер мирно скончался сегодня по естественным причинам в своем доме, The Playboy Mansion, в окружении любимых », - заявляют представители Playboy Enterprises.
Хефнер пережила его жена Кристалл и четверо взрослых детей: Кристи, которая более 20 лет является генеральным директором Playboy Enterprise; Дэвид, Марстон и Купер, последний из которых в настоящее время является главным креативным руководителем компании.

Хью Марстон Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго, у строгих, консервативных родителей-протестантов, которые происходили от пуритан Массачусетса. Он был умен (IQ 152), но в школе не имел амбиций, поэтому учителя называли его «учеником без энтузиазма». В результате во взрослой жизни Хефнер нашел особенное призвание.

После службы в армии он учился в Художественном институте Чикаго. Затем перешел в университет штата Иллинойс, и в том время Хефнер рисовал мультфильмы для ежедневной газеты и редактировал журнал юмористики кампуса под названием «Вафт».сВ течение семестра в Северо-западном университете Хефнер сосредоточился на проблеме личной свободы и написал статью о сексуальных законах в Америке. На Северо-Западе он познакомился и женился на студентке по имени Милдред Уильямс. У них было двое детей, Кристи и Дэвид, они развелись в 1959 году.

В 1951 году Хефнер получил работу копирайтера в журнале Esquire, который известен своими статьями и иллюстрациями. Через два года он решил основать собственный мужской журнал.
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