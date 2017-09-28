Умер основатель Playboy Хью Хефнер

28 сентября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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В возрасте 91 год скончался медиамагнат, основатель журнала Playboy Хью Хефнер (Hugh Hefner). Он умер в среду, сообщает Playboy Enterprises.Одна из самых значимых фигур в поп-культуре США представил журнал в декабре 1953 года. Он построил компанию, которая стала одним из самых узнаваемых в мире американских брендов в истории.«Мистер Хефнер мирно скончался сегодня по естественным причинам в своем доме, The Playboy Mansion, в окружении любимых », - заявляют представители Playboy Enterprises.Хефнер пережила его жена Кристалл и четверо взрослых детей: Кристи, которая более 20 лет является генеральным директором Playboy Enterprise; Дэвид, Марстон и Купер, последний из которых в настоящее время является главным креативным руководителем компании.Хью Марстон Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго, у строгих, консервативных родителей-протестантов, которые происходили от пуритан Массачусетса. Он был умен (IQ 152), но в школе не имел амбиций, поэтому учителя называли его «учеником без энтузиазма». В результате во взрослой жизни Хефнер нашел особенное призвание.После службы в армии он учился в Художественном институте Чикаго. Затем перешел в университет штата Иллинойс, и в том время Хефнер рисовал мультфильмы для ежедневной газеты и редактировал журнал юмористики кампуса под названием «Вафт».сВ течение семестра в Северо-западном университете Хефнер сосредоточился на проблеме личной свободы и написал статью о сексуальных законах в Америке. На Северо-Западе он познакомился и женился на студентке по имени Милдред Уильямс. У них было двое детей, Кристи и Дэвид, они развелись в 1959 году.В 1951 году Хефнер получил работу копирайтера в журнале Esquire, который известен своими статьями и иллюстрациями. Через два года он решил основать собственный мужской журнал.