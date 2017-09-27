EasyJet разрабатывает самолет, который будет летать без топлива

Фото: AmericaRU.com
EasyJet, бюджетная авиакомпания, специализирующаяся на более коротких рейсах, заявила, что новый самолет будет покрывать 20% пассажирских перелетов.
«Самолеты, которые летают без топлива, вот будущее, которое мы видим, и рады, что именно мы в этом участвуем», - сказал генеральный директор EasyJet Кэролин Маккол (Carolyn McCall).
Джеффри Энглер (Jeffrey Engler), исполнительный директор Wright Electric сообщил, что работа с EasyJet «мощная проверка наших технологий».
Самолеты на электробатареях могут стать серьезным подспорьем для авиакомпаний, так как основная статья расходов - это топливо. К тому же это полезно для окружающей среды.
«Точно так же, как и в автомобилестроении, авиационная промышленность будет стремиться к электрическим технологиям, чтобы уменьшить наше влияние на окружающую среду», - сказал Макколл.
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