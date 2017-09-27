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EasyJet разрабатывает самолет, который будет летать без топлива


EasyJet разрабатывает самолет, который будет летать без топлива
Фото: AmericaRU.com
Крупнейшая британская лоу-кост-авиакомпания EasyJet объявила в среду, что собирается объединить усилия с американским стартапом Wright Electric, чтобы построить полностью электрический авиалайнер. Планируется, что проектируемый самолет будет обслуживать короткие маршруты до 335 миль, такие как «Нью-Йорк-Бостон» или «Лондон-Париж».

EasyJet, бюджетная авиакомпания, специализирующаяся на более коротких рейсах, заявила, что новый самолет будет покрывать 20% пассажирских перелетов.

«Самолеты, которые летают без топлива, вот будущее, которое мы видим, и рады, что именно мы в этом участвуем», - сказал генеральный директор EasyJet Кэролин Маккол (Carolyn McCall).

Джеффри Энглер (Jeffrey Engler), исполнительный директор Wright Electric сообщил, что работа с EasyJet «мощная проверка наших технологий».

Самолеты на электробатареях могут стать серьезным подспорьем для авиакомпаний, так как основная статья расходов - это топливо. К тому же это полезно для окружающей среды.

«Точно так же, как и в автомобилестроении, авиационная промышленность будет стремиться к электрическим технологиям, чтобы уменьшить наше влияние на окружающую среду», - сказал Макколл.
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