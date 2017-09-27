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Министра обороны США обстреляли талибы


Министра обороны США обстреляли талибы
Фото: AmericaRU.com
Министр обороны Джеймс Мэттис (James Mattis ) стал целью для неудачного ракетного обстрела вблизи ключевого аэропорта Афганистана в среду. Об это сообщили представители Талибана, хотя во время ракетной атаки Мэттис уже покинул аэропорт.

Ракетный обстрел произошел через несколько часов после приземления Мэттиса в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле. Ни Мэттиса, ни генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg) на месте происшествия уже не было. Никто не пострадал.

Ответственность за обстрел взял на себя Талибан, представитель исламской радикальной организации Забиулла Муджахид написал об этом в Твиттере.

По сообщениям американских военных чиновников, в аэропорт попало около сорока снарядов, из которых 29 были определенны как ракеты. Место, из которого обстреляли аэропорт, не известно, афганский спецназ прочесывает окрестности.

Неофициальный визит Мэттиса был совершен в рамках новой стратегии президента США Дональда Трампа, объявленной им в конце августа.
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