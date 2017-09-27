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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесAerosmith отменили ряд концертов из-за проблем со здоровьем вокалиста
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«Aerosmith» отменили ряд концертов из-за проблем со здоровьем вокалиста


Aerosmith отменили ряд концертов из-за проблем со здоровьем вокалиста
Фото: AmericaRU.com
Группа «Aerosmith» отменили несколько выступлений в проходящем туре, так как Стивен Тайлер (Steven Tyler) столкнулся с «неожиданными медицинскими проблемами», детали которых не раскрываются. В своем твите Тайлер написал, что «нуждается в немедленной медицинской помощи, и врачи на время запретили ему выступать или путешествовать». Четыре концерта южноамериканской части тура AeroVederci отменены.

«Ожидается, что вскоре Стивен полностью поправится, при надлежащем отдыхе и лечении он встанет на ноги, чтобы вновь сотрясти мир», - говорится в заявлении группы.

Тайлер также извинился перед фанатами из тех стран, где были отменены концерты: «Для всех кто из Бразилии, Чили, Аргентины и Мексики – мне очень жаль, что я вас подвел, мне пришлось отправиться обратно в США после концерта в Сан-Паулу по рекомендациям врачей». Также певец заверил, что его состояние не опасно, однако не терпит отлагательств.

Aerosmith отменили следующие выступления AeroVederci:

27 сентября - Куритиба, Бразилия

30 сентября - Сантьяго, Чили

3 октября - Росарио, Аргентина

7 октября - Монтеррей, Мексика
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