«Aerosmith» отменили ряд концертов из-за проблем со здоровьем вокалиста

Фото: AmericaRU.com
«Ожидается, что вскоре Стивен полностью поправится, при надлежащем отдыхе и лечении он встанет на ноги, чтобы вновь сотрясти мир», - говорится в заявлении группы.
Тайлер также извинился перед фанатами из тех стран, где были отменены концерты: «Для всех кто из Бразилии, Чили, Аргентины и Мексики – мне очень жаль, что я вас подвел, мне пришлось отправиться обратно в США после концерта в Сан-Паулу по рекомендациям врачей». Также певец заверил, что его состояние не опасно, однако не терпит отлагательств.
Aerosmith отменили следующие выступления AeroVederci:
27 сентября - Куритиба, Бразилия
30 сентября - Сантьяго, Чили
3 октября - Росарио, Аргентина
7 октября - Монтеррей, Мексика
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