Чем телевизор и игровая приставка в комнате ребенка могут обернуться для его здоровья

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Специалисты Университета штата Айова проанализировали предыдущие исследования, чтобы посмотреть на то, как присутствие развлекательных устройств в комнате ребенка отражается на здоровье и привычках детей. Они отметили, что если приставки и телевизор находятся в комнате ребенка, то он склонен проводить за ними слишком много времени. Кроме того, эти дети чаще страдают ожирением и плохо учатся в школе.
Дети, у которых в комнате стоял телевизор или игровая приставка, тратили меньше времени на чтение, сон или участие во внеклассных мероприятиях, что привело к ряду неблагоприятных последствий, включая формирование игровой зависимости. Школьники также чаще проявляли агрессию, если у них в комнате стояли устройства.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Development Psychology».
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