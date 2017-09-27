Чем телевизор и игровая приставка в комнате ребенка могут обернуться для его здоровья

27 сентября 2017 года, 19:07

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что наличие телевизора и игровой приставки в комнате ребенка может негативно отразиться на его физическом и психическом здоровье.Специалисты Университета штата Айова проанализировали предыдущие исследования, чтобы посмотреть на то, как присутствие развлекательных устройств в комнате ребенка отражается на здоровье и привычках детей. Они отметили, что если приставки и телевизор находятся в комнате ребенка, то он склонен проводить за ними слишком много времени. Кроме того, эти дети чаще страдают ожирением и плохо учатся в школе.Дети, у которых в комнате стоял телевизор или игровая приставка, тратили меньше времени на чтение, сон или участие во внеклассных мероприятиях, что привело к ряду неблагоприятных последствий, включая формирование игровой зависимости. Школьники также чаще проявляли агрессию, если у них в комнате стояли устройства.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Development Psychology».