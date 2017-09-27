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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНастроение может повлиять на эффективность вакцины против гриппа
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Настроение может повлиять на эффективность вакцины против гриппа


Настроение может повлиять на эффективность вакцины против гриппа
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что хорошее настроение в день вакцинации от гриппа поможет увеличить защитный эффект прививки.

Специалисты Университета Ноттингема отметили, что они первыми изучили несколько психологических и поведенческих факторов, которые, как было показано, влияют на то, насколько хорошо действуют вакцины. Исследователи хотели понять, какой фактор или комбинация факторов оказывает наибольшее влияние на способность прививки защищать от болезней.

Выводы ученых важны, поскольку прививки от гриппа эффективны только среди 17-53 процентов пожилых людей по сравнению с 70-90 процентами молодых людей. С началом зимы и сезона гриппа исследование, вероятно, будет представлять интерес для всех, кто планирует осеннюю иммунизацию.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Brain, Behavior and Immunity».
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