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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые связали канцерогенные токсины с экстрактом марихуаны
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Ученые связали канцерогенные токсины с экстрактом марихуаны


Ученые связали канцерогенные токсины с экстрактом марихуаны
Фото: AmericaRU.com
Специалисты Университета Портленда обнаружили бензол и другие потенциально канцерогенные химические вещества в паре, который испаряется при нагревании экстракта марихуаны.

Новое исследование показало существующую проблему, которая становится все более распространенной, особенно в штатах, где узаконили марихуану для медицинских целей и рекреационного использования. В последнее время американцы увлеклись следующим применением наркотика: небольшое количество экстракта марихуаны они наносят на разогретую поверхность и вдыхают образовавшийся пар. Это приводит к накоплению чрезвычайно высоких уровней каннабиноидов - активных ингредиентов марихуаны – в организме. Процесс изготовления гашишного масла также опасен, поскольку в качестве растворителя используется легковоспламеняющийся и потенциально взрывоопасный бутан.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Chemical Society».


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