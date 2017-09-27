Ученые связали канцерогенные токсины с экстрактом марихуаны

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Новое исследование показало существующую проблему, которая становится все более распространенной, особенно в штатах, где узаконили марихуану для медицинских целей и рекреационного использования. В последнее время американцы увлеклись следующим применением наркотика: небольшое количество экстракта марихуаны они наносят на разогретую поверхность и вдыхают образовавшийся пар. Это приводит к накоплению чрезвычайно высоких уровней каннабиноидов - активных ингредиентов марихуаны – в организме. Процесс изготовления гашишного масла также опасен, поскольку в качестве растворителя используется легковоспламеняющийся и потенциально взрывоопасный бутан.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Chemical Society».
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