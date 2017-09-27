На границе начали возводить образцы «Стены Трампа»

Фото: AmericaRU.com
Ожидается строительство восьми образцов стены, четырех из бетона и четырех из других материалов, в длину сооружение составит 2000 миль.
«Мы стремимся укрепить нашу границу, а это в первую очередь подразумевает строительство пограничных стен, что является частью многогранной стратегии по обеспечении безопасности и защиты американского народа. Это не только стена, но и инфраструктура, технологии, персонал», - сказал Рональд Витиелло (Ronald Vitiello), представитель пригранично-таможенной службы.
Ожидаются, что стена будет шириной 30 футов, а высотой более восемнадцати. Строительство закончится через месяц, после чего несколько недель уйдет на проверку эффективности сооружений.
Компаниями, выбранные для создания конкретных прототипов, являются: Fisher Sand & Gravel Co. of Tempe, Ariz .; Caddell Construction Co., Монтгомери, Ала; Texas Sterling Construction Co. из Хьюстона; и W.G. Yates & Sons Construction Co. из Филадельфии.
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