На границе начали возводить образцы «Стены Трампа»

27 сентября 2017 года, 16:59

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117791

Во вторник шесть строительных компаний принялись за строительство прототипов пограничной стены между США и Мексикой. Бригады строителей уже разрывают землю для подготовки строительства недалеко от Сан-Диего.Ожидается строительство восьми образцов стены, четырех из бетона и четырех из других материалов, в длину сооружение составит 2000 миль.«Мы стремимся укрепить нашу границу, а это в первую очередь подразумевает строительство пограничных стен, что является частью многогранной стратегии по обеспечении безопасности и защиты американского народа. Это не только стена, но и инфраструктура, технологии, персонал», - сказал Рональд Витиелло (Ronald Vitiello), представитель пригранично-таможенной службы.Ожидаются, что стена будет шириной 30 футов, а высотой более восемнадцати. Строительство закончится через месяц, после чего несколько недель уйдет на проверку эффективности сооружений.Компаниями, выбранные для создания конкретных прототипов, являются: Fisher Sand & Gravel Co. of Tempe, Ariz .; Caddell Construction Co., Монтгомери, Ала; Texas Sterling Construction Co. из Хьюстона; и W.G. Yates & Sons Construction Co. из Филадельфии.