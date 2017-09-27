Похищенная своим учителем девочка ни о чем не жалеет

Фото: AmericaRU.com
Элизабет Томас (Elizabeth Thomas) из Теннесси пропала вместе со своим учителем Тэдом Камминсом (Tad Cummins) в середине марта, вызвав массовые поиски. Полиция получила более 1500 наводок от неравнодушных граждан, и к апрелю в захолустном округе северной Калифорнии обнаружила их обоих. «Это был опыт, с которым мне придется жить оставшуюся жизнь, - поведала Томас о времени проведенном в бегах. – Это и хорошо и плохо, но это случилось, и нам приходится с этим жить».
Сейчас Томас проживает у своего брата и проходит обучение на дому, до тех пор пока не окончит среднюю школу через два года.
Томас и Камминс отрицают, что между ними могли быть поцелуи, однако вскрытая электронная переписка показала то, что следствие назвало «романтическим интересом друг к другу». Камминс не считает себя виновным, в январе он предстанет перед судом. Его уволили с работы, как только полиция заподозрила его причастность к похищению.
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