Похищенная своим учителем девочка ни о чем не жалеет

27 сентября 2017 года, 16:29

Фото: AmericaRU.com

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15-летняя девочка-подросток была объявлена в общенациональный розыск после своего исчезновения, когда ее похитил 50-летний учитель. Девочка сообщила: «Я не сожалею о случившемся, хотя не говорю, что это было правильно».Элизабет Томас (Elizabeth Thomas) из Теннесси пропала вместе со своим учителем Тэдом Камминсом (Tad Cummins) в середине марта, вызвав массовые поиски. Полиция получила более 1500 наводок от неравнодушных граждан, и к апрелю в захолустном округе северной Калифорнии обнаружила их обоих. «Это был опыт, с которым мне придется жить оставшуюся жизнь, - поведала Томас о времени проведенном в бегах. – Это и хорошо и плохо, но это случилось, и нам приходится с этим жить».Сейчас Томас проживает у своего брата и проходит обучение на дому, до тех пор пока не окончит среднюю школу через два года.Томас и Камминс отрицают, что между ними могли быть поцелуи, однако вскрытая электронная переписка показала то, что следствие назвало «романтическим интересом друг к другу». Камминс не считает себя виновным, в январе он предстанет перед судом. Его уволили с работы, как только полиция заподозрила его причастность к похищению.