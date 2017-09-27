Женщинам Саудовской Аравии разрешат сесть за руль

27 сентября 2017 года, 16:01

Фото: AmericaRU.com

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В Саудовской Аравии отменили традиционный и широко критикуемый запрет на вождение автомобилей женщинам. Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (Salman bin Abdul-Aziz Al Saud) издал указ, который дает женщинам Саудовской Аравии зеленый свет на получение водительских прав.Король долгое время взвешивал все за и против запрета, сообщает государственная пресса Саудовской Аравии. Необходимо было урегулировать новый закон в соответствии с исламским правом, и в итоге новый указ был одобрен Консультативным советом и высшими религиозными органами страны.Министерство иностранных дел королевства объявило о решении в своем блоге на Твиттер. Новый тип прав, который будет выдаваться как женщинам, так и мужчинам, реализуют к июню. До этого срока специальный комитет изучит проблему соблюдений правил дорожного движения.Еще в 1990 году 47 женщин предприняли первые попытки оспорить запрет, они потеряли свои рабочие места, и на несколько лет им был закрыт выезд из страны. В 2011 году мировая общественность вновь обратила внимание на эту проблему, когда активистка Маха аль-Кахтани (Maha al-Qahtani) села за руль без разрешения, за что была посажена в тюрьму.