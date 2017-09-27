Потеря веса позволяет американцам сэкономить деньги

Фото: AmericaRU.com
Любой вид похудения для американцев приводит к значительной экономии средств в любом возрасте, причем эти сбережения достигают пика в 50 лет. Выводы, которые были опубликованы в журнале Obesity, указывают на то, что 20-летний взрослый, который теряет вес от ожирения до избыточного веса, экономит, в среднем, 17 655 долларов США по прямым медицинским расходам и увеличению производительности. Если тот же человек переходит от ожирения к здоровому весу, средняя экономия составляет 28 020 долларов.
Для жителя США в возрасте 40 лет сумма экономии составит 18 262 и 31 447 соответственно.
Высокий индекс массы тела связан с риском серьезных болезненных состояний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. Впоследствии высокий ИМТ и приводит к высоким медицинским и социальным расходам и потере производительности. Более 70 процентов взрослых в Соединенных Штатах имеют избыточный вес или ожирением, что только по прямым медицинским расходам составляет почти 210 миллиардов долларов в год.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Вновь открытый белок поможет диагностировать хроническое заболевание мозга спортсменов →
- Дети, которые наблюдают за перестрелками в голливудских фильмах, склонны к использованию оружия →
- Ученые определили причину потери костной массы у пожилых людей →
- Почему нельзя пить кофе на работе? →
- Люди проводят в туалете больше времени, чем в спортзале →
- Имплантат нерва вернул сознание человеку в вегетативном состоянии →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117785
http://www.americaru.com/news/117785