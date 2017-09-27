Потеря веса позволяет американцам сэкономить деньги

27 сентября 2017 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

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Даже переход от ожирения к избыточному весу приводит к снижению медицинских расходов и экономии денег, показал исследование университета Джона Хопкинса.Любой вид похудения для американцев приводит к значительной экономии средств в любом возрасте, причем эти сбережения достигают пика в 50 лет. Выводы, которые были опубликованы в журнале Obesity, указывают на то, что 20-летний взрослый, который теряет вес от ожирения до избыточного веса, экономит, в среднем, 17 655 долларов США по прямым медицинским расходам и увеличению производительности. Если тот же человек переходит от ожирения к здоровому весу, средняя экономия составляет 28 020 долларов.Для жителя США в возрасте 40 лет сумма экономии составит 18 262 и 31 447 соответственно.Высокий индекс массы тела связан с риском серьезных болезненных состояний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. Впоследствии высокий ИМТ и приводит к высоким медицинским и социальным расходам и потере производительности. Более 70 процентов взрослых в Соединенных Штатах имеют избыточный вес или ожирением, что только по прямым медицинским расходам составляет почти 210 миллиардов долларов в год.