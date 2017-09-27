Ураган Мария разрушил телескоп Аресибо в Пуэрто-Рико

27 сентября 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико не пострадали, однако шторм частично разрушил ключевой инструмент – телескоп, и все последствия буйства стихии до сих пор неизвестны.Обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико - возможно, самый знаковый радиотелескоп в мире, у которого есть тарелка протяженностью в тысячу футов в поперечнике – пострадала от урагана Мария. Основная часть обсерватории выдержала приход шторма, однако телескоп получил ущерб.Персонал обсерватории, укрывающийся на месте, остается в безопасности, и объект находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы потенциально служить в качестве местного центра для Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США, сообщает заместитель директора обсерватории Аресибо Джоан Шмельц.Из-за своего глубоководного колодца и генератора обсерватория стала приютом для жителей нескольких городов, которые прятались здесь от ураганов. В нем также имеется посадочная площадка для вертолетов, поэтому обеспечение безопасности объекта в целом не только имеет научное значение, но также актуально для местных усилий по оказанию помощи.Новости об объекте в основном поступают от оператора телескопа Анхеля Васкеса (Ángel Vazquez), которому удалось добраться до места и начать общение по коротковолновому радио. Согласно первоначальным сообщениям, ураган повредил меньшую 12-метровую антенну, также в основной антенне выбито 20 поверхностных плит.Кроме того, из-за бури 96-футовая линейная подающая антенна, которая помогает фокусировать, принимать и передавать радиоволны, сломалась пополам и упала примерно в огромную «тарелку» внизу, проколов ее в нескольких местах.