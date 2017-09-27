Ураган Мария разрушил телескоп Аресибо в Пуэрто-Рико

Фото: AmericaRU.com
Обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико - возможно, самый знаковый радиотелескоп в мире, у которого есть тарелка протяженностью в тысячу футов в поперечнике – пострадала от урагана Мария. Основная часть обсерватории выдержала приход шторма, однако телескоп получил ущерб.
Персонал обсерватории, укрывающийся на месте, остается в безопасности, и объект находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы потенциально служить в качестве местного центра для Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США, сообщает заместитель директора обсерватории Аресибо Джоан Шмельц.
Из-за своего глубоководного колодца и генератора обсерватория стала приютом для жителей нескольких городов, которые прятались здесь от ураганов. В нем также имеется посадочная площадка для вертолетов, поэтому обеспечение безопасности объекта в целом не только имеет научное значение, но также актуально для местных усилий по оказанию помощи.
Новости об объекте в основном поступают от оператора телескопа Анхеля Васкеса (Ángel Vazquez), которому удалось добраться до места и начать общение по коротковолновому радио. Согласно первоначальным сообщениям, ураган повредил меньшую 12-метровую антенну, также в основной антенне выбито 20 поверхностных плит.
Кроме того, из-за бури 96-футовая линейная подающая антенна, которая помогает фокусировать, принимать и передавать радиоволны, сломалась пополам и упала примерно в огромную «тарелку» внизу, проколов ее в нескольких местах.
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