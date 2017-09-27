Google отмечает 19-й день рождения

27 сентября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Поисковый гигант приготовил сюрпризы на свой день рождения. Сегодня Google отмечает 19 лет.По случаю праздника поисковик показывает специальный Doodle с целым мульфильмом, в котором собраны лучшие ролики проекта за 19 лет. Они скомпилированы в спиннер, и если пользователь будет вращать его, то сможет пересмотреть наиболее интересные дудлы за два десятка лет. Втом числе - музыкальную головоломку на 245-й день рождения Людвига ван Бетховена, полностью функциональную версию знаковой видеоигры 1980-х годов Pac-Man и очаровательного черного кота, когда она пытается спасти свою магическую школу от зловещих духов.Если вы находитесь в творческом настроении, можно остановить колесо на работе абстрактного аниматора Оскара Фишингера, который позволяет визуально сочинять музыку, выбирая точки на сетке 11x16.