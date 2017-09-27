Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:14 am | Чикаго 6:14 am | Сан-Франциско 4:14 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаGoogle отмечает 19-й день рождения
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Google отмечает 19-й день рождения


Google отмечает 19-й день рождения
Фото: AmericaRU.com
Поисковый гигант приготовил сюрпризы на свой день рождения. Сегодня Google отмечает 19 лет.

По случаю праздника поисковик показывает специальный Doodle с целым мульфильмом, в котором собраны лучшие ролики проекта за 19 лет. Они скомпилированы в спиннер, и если пользователь будет вращать его, то сможет пересмотреть наиболее интересные дудлы за два десятка лет. Втом числе - музыкальную головоломку на 245-й день рождения Людвига ван Бетховена, полностью функциональную версию знаковой видеоигры 1980-х годов Pac-Man и очаровательного черного кота, когда она пытается спасти свою магическую школу от зловещих духов.

Если вы находитесь в творческом настроении, можно остановить колесо на работе абстрактного аниматора Оскара Фишингера, который позволяет визуально сочинять музыку, выбирая точки на сетке 11x16.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117781
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus