Билл Гейтс пользуется телефоном на Android

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В интервью Fox News Sunday Гейтс показал, что теперь он использует телефон Android. И хотя он не назвал точную модель, он отметил, что на нем есть «большое количество программного обеспечения Microsoft». В частности, новая модель Samsung Galaxy S8 включает комплект ПО от Microsoft Edition .
В начале этого года Microsoft начала продавать телефон Samsung Galaxy S8 в своих розничных магазинах, и в него входят такие приложения, как Office, OneDrive, Cortana и Outlook. Любой Android-телефон также поддерживает эти приложения, но настроенная компанией Microsoft S8 демонстрирует, насколько широко компания планирует в будущем работать с помощью других устройств Android.
Напомним, Билл Гейтс запретил использовать iPhone и iPod всем членам семьи, но он признает, что Стив Джобс был «гением». Гейтс все еще использует ПК на базе Windows.
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