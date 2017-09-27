Билл Гейтс пользуется телефоном на Android

27 сентября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Windows Phone уже мертв. Об этом говорит даже тот факт, что владелец Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) пользуется телефоном на базе Android.В интервью Fox News Sunday Гейтс показал, что теперь он использует телефон Android. И хотя он не назвал точную модель, он отметил, что на нем есть «большое количество программного обеспечения Microsoft». В частности, новая модель Samsung Galaxy S8 включает комплект ПО от Microsoft Edition .В начале этого года Microsoft начала продавать телефон Samsung Galaxy S8 в своих розничных магазинах, и в него входят такие приложения, как Office, OneDrive, Cortana и Outlook. Любой Android-телефон также поддерживает эти приложения, но настроенная компанией Microsoft S8 демонстрирует, насколько широко компания планирует в будущем работать с помощью других устройств Android.Напомним, Билл Гейтс запретил использовать iPhone и iPod всем членам семьи, но он признает, что Стив Джобс был «гением». Гейтс все еще использует ПК на базе Windows.