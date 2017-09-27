Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:11 am | Чикаго 3:11 am | Сан-Франциско 1:11 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаБилл Гейтс пользуется телефоном на Android
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Билл Гейтс пользуется телефоном на Android


Билл Гейтс пользуется телефоном на Android
Фото: AmericaRU.com
Windows Phone уже мертв. Об этом говорит даже тот факт, что владелец Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) пользуется телефоном на базе Android.

В интервью Fox News Sunday Гейтс показал, что теперь он использует телефон Android. И хотя он не назвал точную модель, он отметил, что на нем есть «большое количество программного обеспечения Microsoft». В частности, новая модель Samsung Galaxy S8 включает комплект ПО от Microsoft Edition .

В начале этого года Microsoft начала продавать телефон Samsung Galaxy S8 в своих розничных магазинах, и в него входят такие приложения, как Office, OneDrive, Cortana и Outlook. Любой Android-телефон также поддерживает эти приложения, но настроенная компанией Microsoft S8 демонстрирует, насколько широко компания планирует в будущем работать с помощью других устройств Android.
Напомним, Билл Гейтс запретил использовать iPhone и iPod всем членам семьи, но он признает, что Стив Джобс был «гением». Гейтс все еще использует ПК на базе Windows.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117779
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на океан продается квартира с видом на океан
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus