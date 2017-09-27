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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЛеонардо ДиКаприо сыграет у Скорсезе Рузвельта
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Леонардо ДиКаприо сыграет у Скорсезе Рузвельта


Леонардо ДиКаприо сыграет у Скорсезе Рузвельта
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Голливудский актер Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) собирается снова сняться в фильме Мартина Скорсезе (Martin Scorsese). На этот раз они собираются снять байопик Президента США Теодора Рузвельта.

Проект будет реализован студией Paramount. Сценаристом биографической драмы станет Скотт Блум.

Рузвельт был 26-м Президентом США с 1901 по 1909 год, вступив в должность после убийства президента Уильяма МакКинли. В 42 года тогдашний вице-президент стал самым молодым Президентом в американской истории. Ветеран Он был губернатором Нью-Йорка и во время своего президентства начал строительство на Панамском канале. Он, в первую очередь, уделял приоритетное внимание охране окружающей среды и создал множество новых национальных парков и лесов (это, кстати, главный интерес экологического активиста ДиКаприо).

ДиКаприо и Скорсезе вместе создали «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Остров проклятых», «Отступника» и «Волка с Уолл-стрит».
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