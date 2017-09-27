Кит Харингтон обручился с партнершей по «Игре престолов» Роуз Лесли

Фото: AmericaRU.com
Объявление о том, что актеры обручились, было сделано в традиционном британском стиле – как объявление в газете Times of London. В официальном сообщении говорится: «Мистер К. С. Харингтон и мисс Р. Э. Лесли. Кит, младший сын Давида и Деборы Харингтон из Вустершира, и Роуз, средняя дочь Себастьяна и Кенди Лесли из Абердиншира, объявляют о своей помолвке».
Именно героине Лесли Игритт принадлежит знаменитая фраза «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». Актриса выбыла из сериала в 2014 году, но влюбленные с 2012 года состоят в романтических отношениях. Они впервые открыто заявили об отношениях, появившись вместе на награждении имени Оливье в апреле 2016 года.
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