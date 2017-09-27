Трамп хочет ограничить число беженцев, допущенных в США, до 45 тысяч человек

Фото: AmericaRU.com
Согласно The Wall Street Journal, это наименьшее количество беженцев, допущенных в Америку, установленное Белым домом с 1980 года, когда было принято законодательство, дающее Президенту роль в определении ограничения на беженцев. Потолок никогда не падал ниже 67 000 – это максимум Рональда Рейгана в 1986 году.
Часть советников Трампа, включая Стивена Миллера, его главного советника по политике, и Джона Ф. Келли, его начальника штаба, предлагали Трампу сократить число беженцев до 15 000, исходя из опасений относительно стоимости и безопасности. При Бараке Обаме количество допускаемых беженцев составляло 110 000.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Шесть советников Белого дома пользуются частной электронной почтой →
- Первая леди США впервые отправляется представлять страну без мужа →
- Мелания – самая популярная из Трампов →
- Хиллари Клинтон готова оспорить легитимность Трампа →
- Репортеры недовольны министром обороны США →
- Трамп заявил, что Америку не запугать →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117773
http://www.americaru.com/news/117773