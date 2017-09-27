Трамп хочет ограничить число беженцев, допущенных в США, до 45 тысяч человек

27 сентября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) планирует ограничить прием беженцев на уровне 45 000 человек в течение следующего года, заявляют правительственные чиновники. Это число станет исторически низким пределом людей, которые могут попасть Соединенные Штаты после того, как они убежали от преследований в своих странах.Согласно The Wall Street Journal, это наименьшее количество беженцев, допущенных в Америку, установленное Белым домом с 1980 года, когда было принято законодательство, дающее Президенту роль в определении ограничения на беженцев. Потолок никогда не падал ниже 67 000 – это максимум Рональда Рейгана в 1986 году.Часть советников Трампа, включая Стивена Миллера, его главного советника по политике, и Джона Ф. Келли, его начальника штаба, предлагали Трампу сократить число беженцев до 15 000, исходя из опасений относительно стоимости и безопасности. При Бараке Обаме количество допускаемых беженцев составляло 110 000.