Леденящее душу убийство с участием клоуна привело к аресту женщины спустя 27 лет

Фото: AmericaRU.com
Полиция Флориды сообщает, что 54-летняя Шейла Кин Уоррен (Sheila Keen Warren) была арестована в Вашингтоне, штат Вирджиния, по обвинению в убийстве первой степени с использованием огнестрельного оружия. Именно ее винят в смерти Марлен Уоррен, предыдущей жены ее нынешнего мужа, которая стала жертвой убийцы-клоуна в в 1990 году.
Шейла Кин Уоррен была арестована в Абингдоне, штат Вирджиния, примерно в 5 милях от границы штата Теннесси. Она была подозреваемой почти с самого начала, но у прокуроров не было достаточно доказательств, чтобы обвинить ее, пока новая технология не позволила им возобновить дело в 2014 году и сделать анализ ДНК.
Марлен Уоррен была расстреляна в упор, когда открыла входную дверь своего дома в Веллингтоне и столкнулась с клоуном в оранжевом парике. На одном из воздушных шаров в руках клоуна было написано: «Ты крутая», - на втором нарисована Белоснежка.
«Это самая странная вещь, которую я видел за все 19 работы лет в правоохранительных органах», - заявил Боб Феррелл, представитель отделения шерифа округа Палм-Бич, на следующий день после убийства.
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